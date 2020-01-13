Türk Deniz Grubu'ndan Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi
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Türk Deniz Grubu'ndan Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi

TCG Göksu ve TCG Gökova, İtalyan Fırkateyni ile birlikte Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

13.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:33
Türk Deniz Grubu'ndan Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi

TCG ve TCG , İtalyan Fırkateyni ile birlikte Orta 'de geçiş eğitimi icra etti.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu ve TCG Gökova'dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak ederek İtalyan ITS GRECALE Fırkateyni ile birlikte Orta Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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