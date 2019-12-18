Türk Deniz Araştırmaları Vakfı: Deniz mağaraları tehdit altında
TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, biyoçeşitlilik için çok büyük öneme sahip denizlerdeki mağaraların birçok ciddi tehdit altında bulunduğunu, bunların korunması için 5 yıl sürecek envanter çalışması başlatacaklarını söyledi.
Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz mağaralarının biyoçeşitlilik için çok önemli olduğunu vurgularken, "Bazı türler, denizde, sahilde, kıyıda, derin yerlerde bulunmasa bile onların yavruları, genç bireyleri mağaralarda bulunuyor. Dolayısıyla mağaraların korunması; denizlerin, kıyıların korunması demek. Çünkü mağaralarda yaşayan birçok tür var. Ayrıca bazı türler sadece mağaralarda veya kovuklarda yaşıyorlar. Orfoz, lahoz gibi bazı böcek ıstakoz türleri gibi. Dolayısıyla mağaraların korunması, bu türlerin de, biyoçeşitliliğin de korunması anlamına geliyor" diye devam etti.
"TEKNİK DALGIÇ' DENİLEN DAHA FAZLA DALIŞ EĞİTİM VE YETENEĞİ GEREKTİREN İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"
Öztürk, TÜDAV öncülüğünde başlatılacak denizlerin mağara envanterlerine yönelik 5 yıllık çalışmanın sonunda Türkiye'deki deniz mağara sayısına ilişkin ilk verilerin elde edileceğini, mağaralar ile ilgili görüş ve bilgilerin artacağını vurgularken, "Mağaralarda çalışacak 'Teknik dalgıç' denilen daha fazla dalış eğitim ve yeteneği gerektiren insanlara ihtiyaç var. Son olarak mağaralarla ilgili halkın daha fazla bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü birçok mağarada fok yaşıyor ve bunların rahatsız edilmemesi lazım. Her ne kadar fok olan mağaralara girilmesi yasak deniliyorsa da bu konuda daha etkin tedbirlerin alınması lazım. Türkiye'nin çok uzun bir kıyı şeridi var. İlk etapta Ege ve Akdeniz'i düşündük. Ondan sonra Marmara ve Karadeniz'i düşünüyoruz" dedi.
- İstanbul