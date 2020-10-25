Türk Demiryolu Zirvesi'ni sosyal mecralardan 9,5 milyon kişi takip etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'ni sosyal mecralardan 9,5 milyon kişi online izledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul'daki tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'ni sosyal mecralardan 9,5 milyon kişi online izledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, demir yolu sektörünün liderlerini alanında uzman isimlerle buluşturan zirve sona erdi.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen zirvede, Türk demir yolu dünyasının en önemli gündem maddeleri sektörün öncü isimleri tarafından ele alındı.

Türkiye'nin demir yolu alanındaki gelişiminin gözler önüne serildiği Türk Demiryolu Zirvesi'nde yerli ve yabancı sektör temsilcileri yer aldı. Avrupa'dan zirveye katılan önemli isimler hem kendi ülkelerindeki demir yollarında yapılan reformları değerlendirdiler hem de Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerini gündeme getirdiler.

Zirve, sosyal medya platformları, zirve web sitesi ve mobil uygulamalar dahil tüm online platformlardan canlı izlendi. Dört gün süren Türk Demiryolu Zirvesi'ni 9,5 milyon kişi sosyal mecralardan takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zirvenin, ülkenin demir yolu kültürünü yansıtması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Zirvemize katılıp fikirlerini paylaşan yerli ve yabancı tüm katılımcılarımızın fikirleri bizim için çok değerli. Buradaki fikirlerin ileride yapacağımız devrim niteliğindeki büyük yatırımlara yön vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikler ilgi çekti

Birbirinden ilgi çeken etkinliklere ve sunumlara ev sahipliği yapan zirvede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hayata geçirilen keyifli ve farklı aktiviteler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Markalı Ürünler Vagonu, "Tam O An" Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması fotoğraflarının sergilendiği Doğu Ekspresi Özel Sergisi, TCDD'ye ait eski tren, lokomotif gibi araçların sergilendiği Demiryolu Müzesi ve TCDD personelleri için geçmişten günümüze tasarlanmış üniformaların sergilendiği "Tarihi Kıyafetler Sergisi" etkinliğin en merak uyandıran alanları arasında yer aldı.

Zirve kapsamında katılımcıların edindikleri becerileri profesyonel bir hobi halinde devam ettirebilmeleri amacıyla pek çok atölyeler de gerçekleştirildi. Seyahat Fotoğrafçılığı, Minyatür, Fütürist Tren Tasarım atölyeleri katılımcılarca ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım