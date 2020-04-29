Türk demir çelik sektörü pandemi sonrası dünya pazarlarında güçlenmek istiyor
Salgının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, başta Çin'den boşalan pazarlar olmak üzere ihracat payını artırmak için üretimini kesintisiz devam ettirmek isteyen demir, demir dışı metaller ve çelik sektörü, gelişmekte olan pazarları da yakın markajda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.
29.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38
Salgının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, başta Çin'den boşalan pazarlar olmak üzere ihracat payını artırmak için üretimini kesintisiz devam ettirmek isteyen demir, demir dışı metaller ve çelik sektörü, gelişmekte olan pazarları da yakın markajda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com