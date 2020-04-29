Türk demir çelik sektörü pandemi sonrası dünya pazarlarında güçlenmek istiyor Salgının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, başta Çin'den boşalan pazarlar olmak üzere ihracat payını artırmak için üretimini kesintisiz devam ettirmek isteyen demir, demir dışı metaller ve çelik sektörü, gelişmekte olan pazarları da yakın markajda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.

Salgının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, başta Çin'den boşalan pazarlar olmak üzere ihracat payını artırmak için üretimini kesintisiz devam ettirmek isteyen demir, demir dışı metaller ve çelik sektörü, gelişmekte olan pazarları da yakın markajda tutarak çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: Dunya.com