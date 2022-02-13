Türk Delegasyonu, Parlatino 36. Genel Kurul Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti

Türk Delegasyonu, "Parlatino" olarak bilinen Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosunun Panama'da gerçekleşen 36. Genel Kurul Toplantısı'nda, ilk kez 23 Latin Amerika ve Karayipler ülkesinin milletvekillerine hitap etti.

Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, burada yaptığı konuşmada, öncelikli olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını iletti.

Toplantıya katılmaktan ve ilk kez temsil ediliyor olmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Şahin, TBMM'nin, 2015'te Parlatino'ya gözlemci olarak katılma başvurusu yaptığını hatırlatarak, 11 Ekim 2021'de Ankara'da imzalanan iş birliği anlaşmasıyla bunun taçlandırıldığını söyledi.

Şahin, TBMM ve Parlatino arasındaki ilişkileri mümkün olan her alanda geliştirmek istediklerini belirterek, "TBMM'de başkanlığımda bir Parlatino Grubu oluşturulması, bugünkü Genel Kurul toplantısına, milletvekili arkadaşlarımla birlikte katılıyor olmamız, ilişkilerimizi ilerletme yönündeki irademizin somut bir göstergesidir. " ifadesini kullandı.

"Latin Amerika ile ilişkilerimizde aktif bir tutum izleniyor"

TBMM'nin, parlamenter diplomasinin tüm dünyada oynadığı önemli rolün bilinci içinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Latin Amerika ile ilişkilerimizde de aktif bir tutum izlemekte, TBMM'deki dostluk gruplarının yanı sıra, başta Parlatino olmak üzere bölgesel parlamentolarla kurduğu yapısal ilişkiler sayesinde bölge ülkeleriyle aramızdaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çaba göstermekteyiz." dedi.

Şahin, Türkiye'nin 2002'de bölgede sadece 6 diplomatik misyonla temsil edildiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin halihazırda Latin Amerika ve Karayipler'de 17 büyükelçiliği faaliyet göstermektedir. Bölge ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısı da 16'ya ulaşmış bulunmaktadır. Ekonomik alanda da ilişkilerimiz önemli bir ivme kazanmıştır. 2002 yılında tüm bölgeyle 1 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacmimiz aradan geçen 20 yılda 15 kat artış göstererek 2021 yılı sonu itibarıyla 15 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Meksika ve Kolombiya'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 500'e yakın kalkınma projesini hayata geçirdiğini kaydeden Şahin, Yunus Emre Enstitüsünün Meksika ve Arjantin'de kültür merkezi açma çalışmalarında son aşamaya geldiğini bildirdi.

"Turkovac aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunmaya hazırız"

Şahin, Latin Amerika ülkelerinin de bulunduğu toplam 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa Kovid-19 salgınıyla mücadelelerinde yardımda bulunduklarını anlatarak, "Türkiye aynı zamanda kendi aşısını da geliştiren nadir ülkelerden biri olup, 2021 yılı sonunda acil kullanım izni alan Turkovac isimli bu aşımızı da tüm insanlığın hizmetine sunmaya hazırız." diye konuştu

Arjantin, Brezilya, Panama, Meksika heyetleriyle ikili görüşmeler yapıldı

Türk heyeti temaslar kapsamında Arjantin, Brezilya, Panama, Meksika heyetleriyle ikili görüşmeler yaptı ve yeni seçilen Arjantinli Parlatino Başkanı Silvia Giacoppo ile Türkiye-Arjantin ikili ilişkilerinin ele alındığı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ermenistan ile başlattığı normalleşme sürecinin Arjantin-Türkiye ilişkilerine de olumlu yansımaları olacağı yönündeki beklentiler aktarıldı.

Arjantin tarafı da Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

36. Genel Kurul Toplantısı'na Türk Heyeti Başkanı ve TBMM İdare Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan katıldı.

Parlatino nedir?

Orta ve Güney Amerika bölgesinin en kapsamlı ve köklü bölgesel parlamentosu olma niteliğini taşıyan Parlatino, ülkeler arasında kalkınmayı ve entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 1964 yılında kurulan bölgesel tek meclisli bir kuruluş.

Parlatino'nun üyeleri Arjantin, Aruba, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Curaçao, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, San Martin, Surinam, Uruguay ve Venezuela.