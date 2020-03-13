"Türk defne yaprağı" tescil yolunda
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Bursa, Güncel

"Türk defne yaprağı" tescil yolunda

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, defne yaprağının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulunacak.

13.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, defne yaprağının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulunacak.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk defnesinin tıbbi aromatik özelliğe sahip olduğunu ve sorumluluk sahalarındaki ormanlarda yaygın bir şekilde görüldüğünü söyledi.

17 bin hektar alanda defne ağaçlarını rehabilite ettiklerini belirten Akın, Karacabey ilçesinde de ürünün ihracatına yönelik tesis kurulduğunu bildirdi. Akın, hem burada yapılacak çalışmalarla hem de rehabilitasyon çalışmalarıyla bölge üretimini ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yalçın Akın, şöyle devam etti:

"Türk defnesi dünyada bilinen ve tercih edilen bir ürün ancak coğrafi işareti yok. Bu amaçla yola çıktık. Dünya defne ihtiyacının çoğunluğunun Türkiye'den temin edildiği bilgisi var ama bunun belgesi yoktu. Bu belgeyi almak amacıyla Hatay'dan Bartın'a kadar olan hatta 22 lokasyondan ve 5 ülkeden örnekler alarak Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) analiz ettirdik. Projemizin bir parçası olarak bunları da başvurumuzun içine koyacağız. Coğrafi işaret tescil projesi dahilinde çalıştaylar yapıyoruz. Nisan ayının ortalarında coğrafi tescil başvurusu yapmayı planlıyoruz."

Yeni defne sahaları "yüksek teknolojili" drone ile belirlenecek

Coğrafi işaret tesciline dönük çalışmalar için 400 bin lira bütçe ayırdıklarını anlatan Akın, ürün tescillendikten sonra Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir rekabet imkanına kavuşacağını söyledi. Akın, "Uluslararası pazarda en büyük rakibimiz Hindistan, pazara ikinci büyük hakim de Türkiye. Coğrafi işaretle dünya pazarında Türkiye'de üretilen defnenin ve defneden yapılan ürünlerin önemli bir rekabet gücü oluşturacağını düşünüyoruz." dedi.

Akın, 5 ülkeden getirdikleri numunelerin istenen özelliklerde olmadığını gördüklerini, başvuru dosyalarında bu bilgiye de yer vereceklerini anlattı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki defne potansiyelinin tespiti için de BTÜ ile çalıştıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojili drone ile defne sahalarını havadan analiz edeceğiz. Proje kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hudutlarındaki tüm defne sahalarını insansız hava aracıyla tespit edeceğiz. Projedeki en önemli ekipmanımız insansız hava aracının altına takılan multispectral kamera. Bunu özel bir yazılımdan geçirerek bölgemizde nerelerde defne bulunduğu, ne miktarda olduğu ve yoğunluğunu ölçüyoruz. Uçuşlara havalar ısındığında başlayacağız. Gerçek defne sahalarını ve potansiyelini tespit etmiş olacağız."

'Türk defne yaprağı' tescil yolunda

Kaynak: AA

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"Türk defne yaprağı" tescil yolunda

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