Türk Dağı'nda bal sağımı başladı
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Türk Dağı'nda bal sağımı başladı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı'nın eteklerinde üretilen organik geven balının sağımı başladı.

Türk Dağı'nda bal sağımı başladı
11.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:06

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı'nın eteklerinde üretilen organik geven balının sağımı başladı.

Türkiye'nin en kaliteli balları arasında yer alan, Sincik ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen Sincik Geven Balı, lezzetini geven çiçeğinden alıyor.

Uzun yıllardan beri ailecek arıcılıkla uğraştıklarını belirten Aziz Öztürk, "Uzun yıllardan beri ailece arıcılıkla uğraşıyoruz. Büyüklerimizden devir aldığımız bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Her yıl Haziran Ayı'nın 15'inden itibaren arılarımızı Türk Dağı'nın yamaçlarındaki Teşikan Yaylasına getiririz. Arılarımızın 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı'nın yamaçlarında yetişen geven bitkisi ve çeşitli çiçekten elde etikleri balı tüketicilere sunuyoruz. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yaşanan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle geven çiçeği zarar gördü, dolayısıyla bu yıl bal rekoltesi biraz düşük. Tahminen geçtiğimiz yılın yarısı kadar üretim yapabildik. Tüketiciler kaliteli bal tüketmek istiyorlarsa bildikleri tanıdıkları üreticilerden bal alsınlar" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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