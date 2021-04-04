Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da EXPO 2021 alanını inceledi
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Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da EXPO 2021 alanını inceledi

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da EXPO 2021 alanını inceledi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'ın Ankara büyükelçileri Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 alanını gezdi.

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'ın Ankara büyükelçileri Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 alanını gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da düzenlenen etkinliklere katılmak üzere gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişir Azamhocayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ashat Davutov, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki EXPO alanlarını inceledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, inceleme gezisinde misafirlerine yapımı süren EXPO 2021 ile ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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