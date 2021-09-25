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Türk-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü Çin'de özel konserle kutlandı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Türk-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü Çin'de özel konserle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle Çin'in Nankin şehrinde çevrim içi kutlama konseri düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle Çin'in Nankin şehrinde çevrim içi kutlama konseri düzenlendi.

İki ülkenin kültür ve turizm bakanlıklarının ortak sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, Nankin Ulusal Orkestrası'nın coşkulu "Kutlama Üvertürü"nü icrasıyla başladı.

Erhu, liuçin, pipa, congruan, arp, suona ve diğer geleneksel Çin enstrümanlarını çalan müzisyenler, Çin'e özgü ulusal motifler taşıyan "Yasemin", "Dunhuang Yeni Sözcükler", "Mehtapla Dolu Çiçekler" şarkılarını seslendirdi.

Grup, ayrıca "Yine Bir Gülnihal", "Al Kalbimi" ve "Katibim" gibi ünlü Türk Sanat Müziği şarkılarının özenle hazırlanmış düzenlemelerine repertuvarlarında yer verdi.

Müzisyenler, Türk şarkılarına Çin üslubuyla anlam katmak için şarkıları geleneksel enstrümanlarla çaldı.

Nankin Halk Orkestrası da Nankin Gözü Köprüsü, Ming Surları, Pukou Rıhtımı ve kentin diğer simge mekanlarında sahneledikleri büyüleyici performanslarla konsere renk kattı.

İki ülkeden şarkıcılar, "Katibim" şarkısını birlikte seslendirerek ulusal müziklerinin renkli karakterini sergilerken, Çin ve Türk halkları arasında dostluk, anlayış ve iş birliğinin geliştirmesine yönelik temennilerini ifade etti.

Konser, Türkiye'nin Sesi Televizyonu ve Çin Uluslararası Radyosu Türkiye'nin yanı sıra, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Türk-Çin Dostluk Derneği ve Türk Öğrenci Derneği'nin internet sayfalarında canlı yayınlandı.

Aralarında China Daily, People's Daily ve China Culture Net'in olduğu Çin basın organları ve yabancı basın kuruluşları konsere ilgi gösterdi.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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