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Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti

Artistik cimnastik hakemlerinden Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti
17.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:54

Artistik cimnastik hakemlerinden Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Birçok uluslararası organizasyonda başarılı bir şekilde görev alan iki hakemimiz, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edilmiştir." denildi. Açıklamada iki Türk hakemin görüşlerine de yer verildi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hakem olarak katılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Mergül Yılmaz, "2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na antrenör olarak katıldığımda çok heyecanlıydım. Böyle büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duymuştum. Olimpiyat oyunlarına hakem olarak katılmak farklı bir duygu, yine çok heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemliğin cimnastik branşında çok büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayan Şenol Türkdoğan ise "Cimnastikçilerin uzun yıllar aralıksız süren muazzam emeklerini düşündüğümüzde hak ettikleri puanları vermek oldukça güç oluyor. Olimpiyat oyunlarında bu görev bana nasip oldu. Umarım pandemi sonrası sağlıklı bir ortamda olimpiyat oyunları gerçekleşir ve orada üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getiririm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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