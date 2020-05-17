Türk cimnastik hakemleri, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına davet edildi
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Türk cimnastik hakemleri, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına davet edildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Hakemleri Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan'ın Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edildiğini açıkladı.

Türk cimnastik hakemleri, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına davet edildi
17.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:15

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Hakemleri Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan'ın Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edildiğini açıkladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2. kategori hakem brövesine sahip ve birçok uluslararası organizasyonda görev alarak başarılı yönettikleri müsabakalar sonucunda Mergül Güler referans, Şenol Türkdoğan ise E hakemi olarak davet edilmiştir. Hakemlerimizi tebrik ediyor, Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" denildi.

Mergül Güler, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na antrenör olarak katıldığında da çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duymuştum. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na bu kez hakem olarak katılmak farklı bir duygu. Yine çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ülkemi bu alanda da en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım" dedi.

Şenol Türkdoğan ise, cimnastik branşında hakemliğin çok büyük sorumluluk gerektirdiğini söyleyerek, "Cimnastikçilerin uzun yıllar aralıksız süren muazzam emeklerini düşündüğümüzde hak ettikleri puanları vermek oldukça güç oluyor. Uluslararası platformda Ülkemiz sporcularının hak ettikleri puanları almaları için ciddi bir organizasyon gerekiyor ve bu konuda oldukça büyük çaba harcıyoruz.2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bu görev bana nasip oldu. Umarım Pandemi sonrası sağlıklı bir ortamda Olimpiyat Oyunları gerçekleşir ve orada üzerime düşen görevi layıkıyla ifa ederim" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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