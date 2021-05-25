Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası
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Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Tarihimizde hiç Avrupa Şampiyonluğu yoktu Avrupa şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç Dünya Şampiyonluğu yoktu Dünya Şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç olimpiyat madalyası yok. İnşallah bir madalyamızda orada olur.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Tarihimizde hiç Avrupa Şampiyonluğu yoktu Avrupa şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç Dünya Şampiyonluğu yoktu Dünya Şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç olimpiyat madalyası yok. İnşallah bir madalyamızda orada olur." dedi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuları ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, son iki yılda zirve yapan federasyonlardan bir tanesi olduklarını, çok mutlu olduklarını, çıkışın sorumluluğu da artırdığını söyledi.

Çelen, sadece artistik cimnastik değil, ritmin cimnastikte de gelen madalyaların olduğunu hatırlatarak, "Avrupa şampiyonu var. Trambolin cimnastikten gelen madalyalar var. Gerçekten tüm disiplinlerimizde dünya cimnastiğinde artık var olduğumuzu, söz sahibi olduğumuzu göstermeye başladık." diye konuştu.

2021 yılının olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Çelen, "Olimpiyatlara iki aydan az bir süre kaldı. Şuanda olimpik sporcularımız 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 sporcu ile kota almış durumdayız. Ritmik cimnastik takımlarımızla kota mücadelemiz devam ediyor. Gurup milli takımında şansımız çok yüksek." şeklinde konuştu.

Çelen, çalışmaların iyi gittiğini ifade ederek, "Eğer sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları performansları olimpiyatlarda da sergileyebilirlerse ben finale kalacaklarını düşünüyorum, umut ediyorum, inanıyorum. Finallerde ise en az hata yapan madalyayı alır. Umarım finallerde en az hata yapan bizim sporcularımız olur. Cimnastik çok küçük farklarla kürsüden sizi edebilir." dedi.

"Sporcularımız, olimpiyatlarda güzel dereceler elde edebilir" diyen Çelen, "Tarihimizde hiç Avrupa Şampiyonluğu yoktu Avrupa şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç Dünya Şampiyonluğu yoktu Dünya Şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç olimpiyat madalyası yok. İnşallah bir madalyamızda orada olur." şeklinde ifade etti.

Çelen, yeni açılan parkur branşı haricinde bütün disiplinlerde Avrupa'da madalya aldıklarını, bunun önemli bir durum olduğunu kaydetti.

Olimpiyatlara Türkiye'den iki hakemin gittiğini anlatan Çelen, dört yıllık göstermiş oldukları performansların hakemleri olimpiyatlara taşıdığını, Mergül Güler ve Şenol Türkdoğan'ın gideceğini, teknik ekiple birlikte sporcuları sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası
Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası
Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası
Türk cimnastiğinde hedef olimpiyat madalyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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