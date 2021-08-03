Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan'dan geldi
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Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan'dan geldi

Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan'dan geldi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı ve Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı ve Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alan Ferhat Arıcan, bronz madalya kazanarak bir ilki başardı.

Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanırken, yarışmada Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalya, Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.TÜRK SPORCULAR İÇİN ARTİSTİK CİMNASTİK YARIŞMALARI SONA ERDİ Tokyo 2020'de Türkiye'yi artistik cimnastikte erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı temsil etti. Ferhat Arıcan'ın yarıştığı ve bronz madalya kazandığı finalin ardından Türk sporcular için artistik cimnastik yarışmaları sona erdi. 

Türk sporculardan Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilk gerçekleştirilirken, bir de bronz madalya geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan'dan geldi - Haberler Spor
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