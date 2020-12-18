Türk çimento sektörü 2021'den umutlu

Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, 2020 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisi için zorlu geçtiğini belirterek, "Salgınla beraber yalnız Türkiye değil dünyada da çok önemli ekonomik olaylar meydana geldi.

Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, 2020 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisi için zorlu geçtiğini belirterek, "Salgınla beraber yalnız Türkiye değil dünyada da çok önemli ekonomik olaylar meydana geldi. Tek hedefimiz çimento sektörü olarak en az hasarla bu dönemi atlatmak olmalı." diye konuştu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), yeni isimlerini "Türk Çimento" olarak değiştirdiklerini düzenledikleri online basın toplantısında duyurdu. Toplantıda, yeni isim ve logonun yanı sıra sektörün yeni vizyon ve stratejik öncelikleri de paylaşıldı.

Burada konuşan Özdemir, yeni isim ve logonun çimento sektörüne ve endüstrisine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Artık daha yeni kelimelerle sektörümüzün yeni bir isim altında olmasına ve logomuzun da değişmesine ihtiyaç vardı. Bunu hep beraber Tamer Saka'nın başkanlığında gerçekleştirdik. İyi bir araştırma yaptık güzel şeyleri bulduğumuzu tahmin ediyorum." dedi.

Özdemir, 2020 yılının hem Türkiye hem de dünya için iyi geçmediğini vurgulayarak, "Salgınla beraber yalnız Türkiye değil dünyada da çok önemli ekonomik olaylar meydana geldi. Tek hedefimiz çimento sektörü olarak en az hasarla bu dönemi atlatmak olmalı. Ben 2021 yılında aşıyla bu hastalığın ilacının bulunmasıyla salgının sonlandırılacağına ve 2021'den itibaren yavaş yavaş düzeleceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye çimento sektöründe mart ayında birçok fabrikanın üretimi durduğunu anımsatan Özdemir, "Çimento çok hareketli bir sektör, dünyada da böyle. İhracatçı olarak dünya ikincisiyiz ve bunu gayet iyi değerlendirdik. Bu sıkıntılı dönemde bütün dünyaya 'saldırdık' resmen ve mallarımızı satmaya başladık. 2020 yılı biterken bütün fabrikalarımız hemen hemen tüm ürettiklerini satarak yıl sonuna yürüyor. 2021 yılında da bu başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk çimento sektörü, dünyada inovasyon yapabilecek altyapıya sahip"

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Suat Çalbıyık da Türk çimento sektörünün dünyada önemli seviyede ihracatçı konumunda olduğunu belirterek, "Bu ilerlemeyle birlikte sektörün tüm dünyada birçok inovasyonları yapabilecek altyapıya sahip olduğuna inanıyorum. İnsan yapımız, bilgi birikimimiz bunları gerçekleştirmeye yeterli. Bu başlangıcın globalde lokal oyuncu olmak için de ön ayak olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çimento sektörünün iki çatı kuruluşu olarak her zaman için iş birliğine devam edeceklerini ifade eden Çalbıyık, "Salgın yaşamımıza hızla girdi. Doğayla mücadele etmemek gerekiyor. Unuttuğumuz değerleri salgın bize hatırlattı. Çevreye verdiğimiz zararı minimize edecek ve sıfır karbon ayak izini gerçekleştirmek için mücadele edeceğimize inanıyorum." dedi.

Çalbıyık, "Doğadan aldığımızı doğaya verebilmenin yöntemi de temiz bir çevre. Türk çimento sektörü olarak sadece Türk insanının değil dünyanın da gelceğini inşa etme de önemli bir vizyonerliğe sahip olduğumuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Çimento Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise dünyada yaşanan değişime ayak uydurulamadığı takdirde sıkıntı yaşanacağını belirterek, "İşletmesini yenilemeyen müesseseler sahibini yeniler. Değişime ayak uyduramayanlar işlerini değiştirmek zorunda kalır. Salgınla dijitalleşmeye hızla giriş yapıldı. Şu anda kullandığımız sistemler son 10 yıldır hayatımızdaydı ama salgın olana kadar kullanmıyorduk." dedi.

Endüstri 4.0'ın yıllardır konuşulduğunu ama birçok sektörün bu konuda atılım yapmadığına değinen Konukoğlu, "Salgınla bu atılımı yapmak zorunda kaldık. Çimento sektörünün önümüzdeki dönemde de başarılı olacağına inanıyorum çünkü birleştirici özelliğe sahip her alanda. Ülke olarak el ele verdiğimiz zaman dünyada liderliğimizi kimse tartışamayacak." diye konuştu.

Konukoğlu, "2023 de ulaşamazsak bile 2030'da hedeflerimize ulaşırız, yeter ki tüm sanayicilerimiz geleceğin tekolojisini kullanarak mevcutlar yerine geleceğe yönelik çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu