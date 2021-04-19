Türk çiftçisi salgın döneminde topraktan kopmadı, üretimi artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde insanlığın, gıdanın ve tarımın önemini bir kez daha gördüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde insanlığın, gıdanın ve tarımın önemini bir kez daha gördüğünü belirtti.

Hasdemir, tohum dağıtım töreni için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, 3 bin 649'u endemik olmak üzere 12 binin üzerinde bitki türü bulunan Türkiye'nin, bu coğrafyada önemli bir tarım ülkesi olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Afyonkarahisar'da 8 yeni bitkisel üretim projesini başlattıklarını anımsatan Hasdemir, "Bu projelerin ana ekseninde de atıl durumda olan, nadasa bırakılan ve boş bırakılan arazileri tarıma kazandırmak üzere tohumu toprakla buluşturan projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Yüzde 75 hibeyle çiftçilere temin ettikleri tohumlarla ülke için önemli ihtiyaç olan, başta yağlı tohumlar olmak üzere ayçiçeği, ketencik, pelemir gibi yağlı tohumların üretimine başladıklarını kaydeden Hasdemir, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde insanlık gıdanın ve tarımın önemini bir kez daha gördü. Bu dönemde Türk çiftçisi evlerine kapanmayıp tarladan, topraktan geri durmayarak bir önceki yıla göre 90 milyon tondan fazla bitkisel üretim ile toplamda 126 ton bitkisel ürün elde etti. Bu üretimi daha da artırma hedefiyle yeni projeleri hayata geçirdik."

"Bitkisel üretimi artıracak yeni projeler hedefliyoruz"

Yine soya gibi ürünlerle çiftçilerin üretim yapmasına, sanayicinin de ihtiyaç duyduğu ham maddeyi temin etmesine yönelik sözleşmeli üretim projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Hasdemir, "Afyonkarahisar sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle önemli bir tıbbi aromatik bitkiler merkezi. Afyonkarahisar'da da biyolojik zenginlikleri ekonomik zenginliğe dönüştürmek üzere bir çok adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu adımların çiftçilere yansıyacağını dile getiren Hasdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçimizin ürettiği ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilecek projeleri inşallah başlatıyoruz. İlkbaharın bugünlerinde pandemi sürecinde daha fazla üretmek, daha fazla ürünü hasat etmek üzere şimdiden tohumu toprakla buluşturacak projelere imza atıyoruz. Afyonkarahisar da önemli bir meyve üretim merkezi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kiraz üretim merkezi. Ürettiğimiz kirazları en kaliteli şekilde dünya sofralarına gönderecek şekilde üretmek üzere kiraz bahçeleriyle entegre ürün yönetim prensiplerinde uygun zamanda gübrenin kullanıldığı, uygun zamanda bitki koruma faaliyetlerinin yapıldığı, doğru tarımın iyi tarım uygulamaları prensiplerinde gerçekleştirildiği kiraz bahçelerini kuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay