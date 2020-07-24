Türk çift Alaska'da küresel ısınmanın etkilerini görüntüledi Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Alaska'da küresel ısınmayı Türk çift görüntüledi.

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Alaska'da küresel ısınmayı Türk çift görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler ise Alaska'nın muhteşem doğasını gözler önüne serdi.

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline gelen Alaska'nın büyüleyici doğasını Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı görüntüledi. Türk çift kızları Ela Açıkalınlı ile birlikte Alaska'da küresel ısınmaya da canlı tanık oldu. Anchorage, Seward, Whittier şehirlerinin doğal güzelliklerini kaydeden Tansel Açıkalınlı ve Damla Açıkalınlı, Matanuska Buzulu üzerinde gezinti yaptı. Denali ve Kenai Fyorda Milli Parkı'nın muhteşem güzelliğini görüntüleyen çift, unutulmaz anlar yaşadı. Türk çift, milli parkların doğal güzelliklerini havadan görüntülemeyi ihmal etmedi.

Türk çift, buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesine de şahit oldu. Volkanik yapıların arasında gezen çift, o anları İhlas Haber Ajansı ile paylaştı.

Alaska'nın muhteşem doğası ile kendilerini büyülediğini ifade eden Tansel Açıkalınlı, "Yaklaşık 5 gün geçirdik. Olağanüstü şeylerle karşılaştık. Yüz binlerce buzul, binlerce nehir barındıran Alaska ender yerlerden birisi. İnanılmaz hayvanlar gördük" dedi.

Damla Açıkalınlı ise, "Kuzey ışıklarının herkes Norveç'te görüleceğini zanneder ama aslında -onun yeri Alaska. Alaska'ya direk uçuş yok. 17-18 saat yol çektik ama buna değer. Küresel ısınmaya da şahit olduk ama buzulların üzerinde yürümek inanılmaz keyifliydi" şeklinde konuştu.

(Refik Fidan/İHA)

Kaynak: İHA