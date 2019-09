07.09.2019 10:21

Türk cerrahlardan yabancı hekimlere böbrek nakli dersi

İSTANBUL, (DHA)- BÖBREK nakli ameliyatlarındaki son gelişmeleri öğrenmek amacıyla Türkiye'ye gelen Malezya ve Mısırlı 11 hekim, Türk cerrahlar tarafından gerçekleştirilen iki operasyonu canlı takip etti. 'Ülkemiz artık öğretici pozisyonda' diyen İstanbul Organ Nakli Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, 'Bunları söylemek çok gurur verici. Amacımız Türkiye'yi organ naklinin merkezi haline getirmek' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda imza attığı başarılı organ nakli ameliyatları diğer ülkelerin de dikkatini çekmeye başladı. Bu kapsamda Mısır ve Malezyalı 11 genel cerrahi ve nefroloji uzmanı gelişmeleri yakından izlemek amacıyla Türkiye'yi tercih etti. İstanbul Organ Nakli Derneği'nin katkılarıyla Medicana International İstanbul'da düzenlenen eğitimde yabancı hekimlere önce teorik bilgiler verildi, ardından ise hekimler canlı böbrek nakli ameliyatlarını izleme fırsatı buldu. İstanbul Organ Nakli Derneği ve Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, Türkiye'nin öğretici pozisyonda bir ülke haline geldiğine dikkat çekti.

TÜRK TIBBİ İÇİN GURUR VERİCİ

Eğitim kapsamında Mısır ve Malezya'dan 11 hekimin Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, 'Yabancı hekimler organ naklindeki yenilikleri öğrenmek için geldiler. Bu Türk Tıbbı için gurur verici bir gelişme. Türkiye'de başarılı şekilde uygulanan duyarsızlaşma tedavilerini ve çapraz nakil pratiğini öğrenecekler. Bunu kendi ülkelerinde uygulamak istiyorlar. Kendi ülkelerindeki hastalarla bizim hastalarımızın çapraz nakil adı altında aynı listede buluşmasını istiyorlar. Bizim için bu çok güzel bir duygu. Etrafımıza ne kadar çok kardeş ülke toplarsak birlikte daha güçlü olabileceğiz' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BÖBREK NAKLİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Hekimlerin teorik bilgilerin yanı sıra ameliyatları canlı bir şekilde izleme fırsatı da bulduğunu belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, 'Kendi ülkelerinde laparoskopik böbrek nakli ameliyatı yapılmıyor. Türkiye'deki bu etkinlik onlar için tecrübe olacak. Bunları söylemek çok gurur verici. Türkiye artık öğretici pozisyonda bir ülke. İstanbul Organ Nakli Derneği olarak amacımız Türkiye'yi özünde İstanbul'u organ naklinin merkezi haline getirmek. Ülke olarak bunu rahatlıkla yapabilecek kapasitedeyiz' diye konuştu.

'ÇAPRAZ NAKİL KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURACAK'

Kadavra bekleme listesinde böbrek bekleyen 22 bin hastanın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat Tuncer, 'Artık 'nakil olamazsın' diye bir şey yok. Bugün yaptığımız toplantıda olduğu gibi bunu uluslararası alana yayarsak Mısır, Malezya ve diğer ülkelerle kardeşlik köprüsü kurarız. Amacımız insan hayatı kurtarmak. Kan grubu uyumlu olsun olmasın bir kişinin böbrek bağışlamak isteyen herhangi bir yakını varsa bizlere başvursunlar. Çünkü herkese böbrek nakli yapabilecek kapasiteyiz? çağrısında bulundu.

İKİ OPERASYONU CANLI CANLI İZLEDİLER

Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ise yabancı hekimlerin takip ettiği operasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

'Bugün 2 tane böbrek nakli ameliyatımız var. Bunlar çapraz nakil değil. Birinci ameliyatta 6 yaşındaki bir çocuğumuza babası böbreğini bağışlıyor. İkincisi de aile ferdinden böbreğini alacak olan bir hastanın ameliyatı olacak. Yurt dışından gelen meslektaşlarımız ameliyatları ameliyathane ortamında takip edecekler. Teorik bilginin yanında meslektaşlarımız ameliyatları uygulamalı da takip edecek. Malezya bu programla ciddi bir doktor eğitimi başlattı ve bunun içinde ülkemizi seçtiler. Bu çok güzel bir duygu.'

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Böbrek naklindeki son gelişmeleri öğrenmek adına Türkiye'ye geldiğini anlatan Dr. Nor Mohammad Dın, 'Malezya'da Türkiye'nin böbrek nakli başarısıyla ilgili güzel şeyler duymuştum. Türkiye'de düzenlenen bu programı duyduğumda böbrek naklindeki gelişmeleri öğrenmek için Türkiye'ye geldim. Buraya geldiğimde beklentimden fazlasıyla karşılaştım. Sistemler ve uygulamalar gayet güzel ve başarılı. Bunları gidip kendi ülkemde uygulamak için sabırsızlanıyorum' dedi. Yeni gelişmeleri yerinde öğrenme fırsatı buldum diyen Dr. Charngchee Toh ise 'Her şeyi not alıyorum. Burada öğrendiklerimi hem kendim uygulayacağım hem de Malezya'daki hekim arkadaşlarıma öğreteceğim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA