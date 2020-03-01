Türk Cerrahi Derneği bölgesel toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi

01.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:20

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, "Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım" temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türk Cerrahi Derneği'nin bu yıl içerisinde düzenlediği ilk bölgesel toplantısının, BEÜ Tıp Fakültesi'nin davetiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ustalık dersi ve dört oturumdan oluşan sempozyumda, geçmişten günümüze tiroit hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi, teknolojik gelişmeler ve modern uygulamaların anlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA