Türk Ceo'lar Gelecek 3 Yılda Ne Bekliyor?

Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak yeni gelişen teknolojileri görüyor.

Türk Ceo'lar Gelecek 3 Yılda Ne Bekliyor?

Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak yeni gelişen teknolojileri görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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