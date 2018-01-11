Türk Ceo'lar Gelecek 3 Yılda Ne Bekliyor?
Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak yeni gelişen teknolojileri görüyor.
Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak yeni gelişen teknolojileri görüyor.
Kaynak: Dunya.com