Türk Çelik Sektörünün Devleri Kolombiya'ya Çıkarma Yaptı

Türk Çelik İhracatçıları Birliği tarafından görevlendirilen bir heyet Kolombiya'nın Cartagena kentinde Kolombiyalı şirketlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Latin Amerika pazarında elde edebileceği fırsatlar değerlendirildi.

Kolombiya'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin de desteğiyle Türk Çelik İhracatçıları Birliği tarafından görevlendirilen bir heyet Kolombiya'nın Cartagena kentinde Kolombiyalı şirketlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede en önemli 12 Türk firmasından 14 temsilcisi yaklaşık 100 Kolombiyalı şirketle görüşme fırsatı buldu. Türk temsilciler düzenlenen toplantılarda, Latin Amerika endüstrisinin önde gelen temsilcileriyle de ikili toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda yeni yatırım sözleşmeleri ve işbirliği anlaşmaları üzerine görüşmeler yapıldı. - BOGOTA