"Türk ceditçiliği" ilk kez uluslararası arenada

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesince 21-24 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu'nda bu yıl Türk Ceditçiliği konuşulacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Cumhuriyetleri, ABD, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden 100'den fazla alanında uzman bilim insanın katılacağı sempozyum, Türk ceditçiliğinin ilk uluslararası bilimsel toplantısı niteliğini taşıyor.

AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün 2002'den itibaren her öğretim yılında düzenlediği sürekli bilimsel toplantısı Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu'nun (ÇTAS) bu yılki etkinliği, Özbekistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30. yılı şerefine ve Ceditçi Türk büyüklerinin anısına adandı.

Uluslararası seviyede 21-24 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek "ÇTAS 2021: Türk Ceditçiliği" toplantısı, Ankara Üniversitesi ve Özbekistan Milli Üniversitesi Mirza Uluğbek iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türk ceditçiliğinin temelleri, çok yönlü zihni yapısı, incelikli görüşleri, iç ve dış karşıtlarıyla fikri, siyasi ve fiili mücadeleleri, alan uzmanlarının bildirileriyle ortaya konup kritik edilecek.