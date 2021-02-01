Türk Büyükelçiliği, Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına sokağa çıkmamaları uyarısı yaptı
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Türk Büyükelçiliği, Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına sokağa çıkmamaları uyarısı yaptı

01.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:55
Türk Büyükelçiliği, Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına sokağa çıkmamaları uyarısı yaptı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkede olağanüstü hal ilan edildiği, yasama, yürütme ve yargıya ait tüm yetkilerin silahlı kuvvetler başkomutanlığına devredildiği hatırlatıldı.

Ordu kökenli Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe'nin geçici devlet başkanı ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Birçok üst düzey hükümet yetkilisinin gözaltına alındığı, ayrıca ülke genelinde televizyon kanallarının ve mobil hatlarının kesildiği, bazı bölgelerde kablosuz internet erişiminin kısıtlandığı/kesildiği anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede yaşayan Türklere uyarıda bulunularak, "Myanmar'da bulunan vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, seyahat etmemeleri, yerel kanallardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki Türk vatandaşları, iletişim kanalları açık olduğu müddetçe büyükelçiliğe, Twitter ve Facebook hesapları ile "+9501662992", "+959405056552" acil durum hatlarından ulaşabilecek. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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