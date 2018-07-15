Türk Büyükelçi: Irak'ta PKK'ya Karşı İran'la Bir Koordinasyon İçinde Değiliz

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarını, İran devletiyle koordine ederek yapmadığını ancak İran'la ortak hareket etmeye hazır olduğunu ifade etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ikinci yıldönümü vesilesiyle büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında İranlı basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Büyükelçi Tekin, TSK'nin Kuzey Irak'ta devam ettirdiği operasyonlarına değindi.

Tekin,"Irak'taki operasyonlarla ilgili İran'la bir koordinasyon içinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Fakat bu konuda işbirliği olanakları vardır. Özellikle Türkiye-İran-Irak sınırının birleştiği noktalarda hem Irak hem İran'la ortak hareket etmeye hazırız" dedi.

PKK'yla mücadelenin Türkiye-İran güvenlik işbirliğinde her zaman Türkiye için en ön sıralarda yer alan maddelerden biri olduğunu söyleyen Tekin, "Bu konuda daha da yakın iş birliği yapmak isteriz" ifadesini kullandı.

Erdoğan-Ruhani-Putin üçlü zirvesi

Türkiye-İran-Rusya liderlerinin Suriye konulu toplantısının Tahran'da gerçekleşeceğini söyleyen Tekin, tarih konusunun yaz bitimine denk gelebileceğini belirtti.

Tekin şöyle konuştu:

"Zirvenin Tahran'da yapılması üzerinde anlaşıldı. Fakat tarih konusunda henüz kesinleşmiş bir karar yok. Tahminim bunun çok uzak olmayan zaman içerisinde, muhtemelen yaz bittikten sonra gerçekleşebileceği yönünde. Suriye'deki gelişmelerin seyri de zirvenin ne zaman yapılacağını etkileyecektir" dedi.(Fotoğraflı) - Tahran