"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı
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"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı

19.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:34

Suudi Arabistan'ın Türk menşeli ürünlere yönelik başlattığı boykot kararına ülkenin en büyük yiyecek-içecek zinciri Herfy de dahil oldu. Şirketin bağlı olduğu Savola Group, artık ürünlerinde "Türk burgeri" yerine "Yunan burgeri" kullanacağını duyurdu. Şirketin ise Türkiye'de yağ sektöründe lider markasının bulunduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykot etme kararı almasının ardından ülkenin en büyük yemek şirketi Herfy da katıldı. "Türk burgeri yerine Yunan burgeri satacağız" duyurusu yapan şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye'de "Yudum" yağ markasının sahibi olduğu ortaya çıktı. Markanın ayrıca, Türkiye'deki yağ sektöründe birinci sırada olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk mallarını boykot kampanyası" etiketiyle "Büyük vatanımıza karşı görevimize inanarak şunları açıklıyoruz" dendi.

"YUNAN BURGERİ SATILMAYA BAŞLANDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herfy şirketi, Türk mallarını boykota yönelik halk kampanyasına katılarak Türkiye'den gelen herhangi bir ürünü almamaya başlamış ve buna ek olarak Türk burgeri satışını durdurmuş, onun yerine bugünden itibaren Yunan burgeri sunmaya başlamıştır."

ALANINDA LİDER KONUMDA

Türkiye'de Savola Gıda adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye'de yenilebilir yağ sektörünün lideri konumunda yer alıyor. Savola Gıda, Yudum ve Sırma markalı ayçiçeği, mısır, omega 3 ve kızartma yağlarının yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor. Savola Gıda, Afia, Cielo, Brillo, Yudum, Egemden ve Sırma markaları ile ihracat yaptığı 20 ülke arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 161. SANAYİ KURULUŞU

Savola'nın sahibi olduğu Yudum Gıda, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 verilerine göre, Türkiye'nin en büyük 161. sanayi kuruluşu. Şirketin geçen yılki net satışları 705 milyon TL, net dönem kârı ise 39,5 milyon TL oldu. Türkiye 2019'da 142,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı yaparken, bu ihracatın 10'da biri Suudi Arabistan'a yapıldı ve Savola Gıda en çok zeytinyağı ihracatı yapan şirket olarak kayıtlara geçti.

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Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: bizde onların ürünlerine boykot uygularız
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XXXXX: Atatürk gerçekten büyük adammış... Anlayana anlamayan koyunlar okumadan geçsin...
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500
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