Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi - Haberler
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Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye- Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.

25 Kasım 2016 tarihinde 3 ülkenin İçişleri Bakanları tarafından açılışı yapılan Ortak Temas Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya üç ülkeden heyetler katıldı.

Toplantıda Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşuna uygun şekilde yasadışı göç, suçla mücadelede etkinliğin arttırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları görüşüldü. - EDİRNE

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

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