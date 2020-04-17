Türk-Bulgar Dostluk Derneği'nden Sofya'ya yardım eli Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'nin Türkiye'nin bir çok kurumundan dış ülkelere yardım tüm hızıyla sürüyor.

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'nin Türkiye'nin bir çok kurumundan dış ülkelere yardım tüm hızıyla sürüyor. Bulgaristan Sofya Büyükelçiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD), koronavirüs (Covid-19) salgınında Bulgaristan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı projesi başlattı.

Bulgaristan Sofya Büyükelçiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD), koronavirüs (Covid-19) salgınında Bulgaristan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı projesi başlattı. Girişimin ilk durağı ise Ruen ilçesi oldu. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün himayesinde TUBUKADD tarafından, Ruen Belediyesi'ne yapılan nakdi yardım ile hazırlanan 150 gıda kolisi ihtiyaç sahibi hanımlar ile yetim çocuklara dağıtıldı. Türk- Bulgar kadınları 3 bin levayı (1500 euro) Belediye Başkanı İsmail Osman'a sundu. Bu paralarla nüfusunun yoğun olarak Türklerden oluştuğu bölgede tek başına yaşayan yaşlı kadınlara, dul ve işsiz kadınlar ile yetim çocuklara gıda yardımları ile erzak paketleri sunuldu. Skalak, Snyagovo, Dropla, Rojden ve Vişna köyünde ulaşan yardım yüzlerce kadın ve çocuğun yüzünü güldürdü.

'SIKINTILARI HAFİFLETMEK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK'

Covid-19 ile mücadelede herkesi dayanışma ve yardımlaşmaya çağıran Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Covid-19 kriziyle mücadele ettiğimiz bu dönemde zor durumdaki insanlarımızın sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla harekete geçtik. Bu bizim her zaman desteklediğimiz ve teşvik ettiğimiz bir yaklaşım. Dernek içinde Türk ve Bulgar kadınlarının yardımseverliği bu kriz döneminde daha da ön plana çıktı ve yankı buldu" dedi. Aylin Sekizkök, Türk-Bulgar fark etmeksizin 'kadınlardan kadınlara yardım' projesinin farklı bölgelerde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA