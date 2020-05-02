Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
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Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı

Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
02.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:48

Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Yunanistan'da sosyal medyada yayınlandı Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi'nde Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık açıklarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil...

Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Yunanistan'da sosyal medyada yayınlandı

AYDIN - Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi'nde Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık açıklarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında önceki gün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz edip, geriye itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kovalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan adalarında yaşayanlar tarafından sosyal medyadan servis edildi. Görüntülerde Yunan sahil güvenlik botu göçmen teknesini Türk karasularına doğru geriye doğru iterken, yaklaşan Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor. Dikili-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti ve büyük tehlike yaşayan göçmenler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Türk botunun Yunan botunu kovaladığı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı

Kaynak: İHA

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