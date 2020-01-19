Türk boksörler Hamburg'da zaferlerini ilan etti

19.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:15

Türk boks kulübü EC BOXİNG ve Alman kulüp SES Boxing'in birlikte düzenledikleri dev galada ringe çıkan Türk boksörler ikide iki yaparak, muhteşem zafere imza attı. Ayrıca EC BOXİNG'in dünya şampiyonu Sebastian Formella da rakibini yenerek ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Hamburg'da düzenlenen boks müsabakasında ringe ilk olarak EC BOXİNG'in süper yetenek olarak transfer ettiği 63 kiloda, 23 yaşındaki Karslı boksörü Volkan Gökçek çıktı. Henüz ilk dakikalardan itibaren müsabakada iyi bir performans gösteren Volkan Gökçek, izleyenlerden tam not almayı başardı.

ALİ EREN RAKİBİNİ DEMİR GİBİ EZDİ

Bir diğer müsabakada ringe çıkan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, güçlü rakibi karşısında muhteşem bir mücadeleye imza attı. Ringe üzerinde İngilizce "Uygur Türklerini koruyun" yazan tişörtle çıkan sporcu, Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Marşı ile ringe yürüdü. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da çıktığı maçta kolundan sakatlanan sporcu bu sakatlığı üzerinden atarak antrenörü Bülent Başer'in de taktikleriyle maça başladı. Özellikle aparkatları ile güçlü rakibi Belaruslu Andrei Mazanik'i dağıttı. Antrenörü Bülent Başer, rakibinin üzerine gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Raunt aralarında alttan aparkat vururken, aynı zamanda direkt yumruklar atması gerektiğini de vurguladım. Bunları antrenmanlar sırasında çalıştırmıştım ve özellikle yaptığı eskrimler muhteşem idi. Bir kafa bir vücut olarak taktik verdim. Maç ortalarına doğru da rakibinin üzerine giderek nefes aldırmaması gerektiğini söyledim. Sporcum tüm taktiklerimi çok iyi uyguladı ve güçlü bir sporcuyu daha yenerek büyük bir zafere imza attık" dedi.

EROL CEYLAN: "TÜM BOKSÖRLERİMİZ KAZANDI"

EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, ringe çıkan boksörlerinin dörtte dört yaptığını vurgulayarak, "Muhteşem bir gece oldu. Sporcularımız da yüzümüzü kara çıkarmadılar, performanslarıyla bizi gururlandırdılar. Nuri Seferi, ellinci maçında rakibini büyük bir üstünlük ile geçti. Ali ve Volkan zaten mükemmel performanslar sergilediler. Dünya şampiyonumuz Sebastian Formella, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Şubat ayının 8'inde Göppingen kentinde Fırat Arslan'ın da ringe çıkacağı bir galamız olacak orada da sporcularımızdan aynı performansları bekliyoruz' şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, karşılaşmaların tüm dünya televizyonları tarafından büyük bir ilgi ile takip edildiğini vurgulayarak, Özellikle Ali Eren Demirezen, önümüzdeki sezondan itibaren Amerika'da ringe çıkacak bu yüzden boks otoriteleri kendisini takip altına almış durumdalar" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA