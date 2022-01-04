Türk boksör Yusuf Sultanoğlu dünya şampiyonluğunu hedefliyor

MÜNİHLİ 23 yaşındaki profesyonel Boksör Yusuf Sultanoğlu, önümüzdeki yıllarda yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor. Küçük yaşlardan itibaren televizyonda izlediği boks maçlarıyla büyüdüğünü söyleyen Yusuf Sultanoğlu, profesyonel boksta şimdiye kadar 9 dövüş yapıp 8'ini kazanırken bunlardan 7'sini ise nakavtla elde etti.

Önce boks öğretmeni sonra da 19 yaşına kadar antrenörü olan dünya hafif siklet boks şampiyonu Levent Çukur'un desteği ve yönlendirmesiyle Münih'te boks kariyerine başlayan Sultanoğlu hayallerinin peşinden koşmayı hedefliyor.

9 DÖVÜŞTEN 8'İNİ KAZANDI

Antrenör Çukur'la yollarının ayrılmasından sonra yeni antrenörü Kurtisi ile hayallerinin peşinde koşmaya devam eden Sultanoğlu, amatör boksör olarak başladığı spor hayatında 50 amatör dövüşe katılıp aralarında Bavyera Şampiyonu olmak üzere birçok başarıya imza attı. 2017 yılından beri profesyonel olarak dövüşen Sultanoğlu, profesyonel boksta ise şimdiye kadar 9 dövüş yapıp 8'ini kazanırken bunlardan 7'sini ise nakavtla elde etti. Son 5 yılda antrenörüyle disiplinli bir çalışma temposuna girdiğini söyleyen Sultanoğlu, 10'uncu profesyonel maçına 13 Kasım'da Unterschleissheim'da Ring of Frei 13'te çıktı. Galibiyetle ayrılan Yusuf Sultanoğlu 19 Mart 2022 de gerçekleşecek maç İçin ringe çıkmak için sabırsızlandığını söyledi