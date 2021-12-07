SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak

Serdar Avcı: Zor bir maç olacak ama kazanacağıma eminim

'1 ayda art arda 2 zor maç oynayacağız'

'Ülkeme bir zafer daha yaşatacağım'

'Umarım hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayız'

Danny Williams'a cevap: Geleceği varsa göreceği de var

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Türk boksör Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde Ukrayna'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Avcı, daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile yarın Ukrayna'nın Kiev şehrinde karşı karşıya gelecek. Uzun zamandır planlanan zorlu karşılaşma, dünya reyting sıralaması içinde oldukça önemli. Kazanan taraf, sıralamada puanını yukarı çekecek.

Oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde şampiyon boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını ve rakibinin önemli bir isim olduğunu ifade eden Serdar Avcı, 'Uzun zamandır yapılması beklenen bir maçtı. Zor bir maç olacak. Rakibim çok iyi, geçmişi çok iyi bir boksör. Tecrübeli, dünyanın birçok boks yıldızıyla dövüşmüş bir isim. Klitschko, Mike Tyson gibi isimlerle dövüşmüş. Mike Tyson gibi dev bir ismi 4'üncü rauntta nakavt etmiş birisi. Tecrübeli, iki kez üst üste İngiltere şampiyonu oldu ve İngiltere'nin en iyi boksörü seçildi. İngiltere boksta başarılı bir ülke. Dünya şampiyonu olmuştu. Oldukça hırslı bir isim. Bu maç için çok hırs yapmış. 'Senin için Ukrayna'ya geliyorum. Bu maça iyi hazırlan, seni de yeneceğim' şeklinde mesajlar atıyor bana. Tabii ki biz de kendisini bekliyoruz. Onun için hazırlanıyoruz. Zor bir süreçten geçtim. Daha önce uzun bir dönem ara vermiştim. Sonrasında kendimi toparladım. Bini aşkın boksör içerisinden dünya sıralamasında ilk 100'e girdim. İyi puanlar alınca tekrardan dünya devleriyle dövüşme hakkı kazandım. Kendimi iyi hissediyorum, her maç beni daha çok forma sokuyor. Zor bir maç olacak ama bu maçı kazanacağıma eminim? ifadelerini kullandı.

'1 AYDA ART ARDA 2 ZOR MAÇ OYNAYACAĞIZ'

1 ay içerisinde üst üste zorlu 2 maç oynayacağına dikkat çeken Avcı, 'Baktığınız zaman korkutucu bir rakip. Dünya devleriyle dövüşmüş. Bana karşı çok tecrübeli. Ama benim de amatörde dünyanın en iyileriyle dövüşmüş bir kariyerim var. Amatör ve profesyonel boks arasında tabii ki farklar var. Birisi 100 metre koşucusu, diğeri ise maraton koşucusu. Böyle bir örnek verebilirim. Ben onu da başaracağımdan eminim. Uzun rauntları çıkartabiliyorum. Antrenmanlarda uzun rauntları görebiliyorum. Bu saatten sonra bütün maçlar çok zor olacak. Çünkü, puanımız belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki bütün rakipler zor. Bu maçın ardından WBC Gümüş Kemer maçı var. Daha önce rakibimiz sakatlandığı için ertelenmişti. 22 Aralık'ta da o maç planlanıyor. 1 ayda art arda 2 zor maç oynayacağız. Biraz zor bir dönem geçireceğiz. Ancak vücudumuzu ona göre hazırlanıyoruz' şeklinde konuştu.

'ÜLKEME BİR ZAFER DAHA YAŞATACAĞIM'

Karşılaşmaya zorlu bir antrenman süreciyle hazırlandığını aktaran Avcı, "Ekibimiz buradaydı. İyi bir antrenman süreci geçirdik. Zor oldu. Biraz kilo düştüm. Kendimi iyi hissediyorum. Maçı kazanarak ülkeme bir zafer yaşatacağım. Ukrayna bizim ikinci evimiz gibi. Sebebini söyleyeyim. Ben Türkiye A Milli Takımı'nda uzun yıllar görev yaptım. Sonrasında Ukrayna'da da görev yaptım. Oranın takımı adına da oynadım. Büyük bir seyirci kitlemiz var. Bize yakın. İngilizlerdense bizi tutacaklarına eminim. Sonuçta orası kendi evimiz, Türkiye gibi değil. Ancak benim için fark etmiyor. Ringe çıktığınız zaman ne seyirci size yardımcı olabiliyor ne de köşedeki antrenör. Sadece rakibinizle kalıyorsunuz. Onun için fark eden bir şey yok yani? diye konuştu.

'UMARIM HİÇBİRİNİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTMAYIZ'

Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kişinin kendisini desteklemek için maça geleceğini söyleyen Serdar Avcı, 'Desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı ülkemizi temsil etmek. İnşallah bu maçı kazanıp, insanlarımızı mutlu edeceğim. Oraya hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan gelecek birçok insan olduğunu biliyorum. Hepsi bana mesajlar atıyorlar. Umarım hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayız. Orada maçı kazanırız ve hepsi mutlu olur. Ayrıca bana büyük destek sunan ve bu maçta ana sponsorluğumu üstlenen Şafak Elektrik ve Sayın Osman Demirtaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman bütün sporcularımızın yanındalar. Bu maçta da ana sponsorluğumu üstlendiler' dedi.

'GELECEĞİ VARSA GÖRECEĞİ DE VAR'

Danny Williams'ın karşılaşma öncesinde kendisine gönderdiği videoyu da izleyen Serdar Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

'Geleceği varsa göreceği de var. Biz de onun için oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz.?