Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Alvarez'den unvanı alamadı
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Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Alvarez'den unvanı alamadı

28.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:33
Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Alvarez'den unvanı alamadı

Türk boksör Avni Yıldırım, WBC-WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan müsabakasında 'Canelo' lakaplı Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi.

 

Türk boksör Avni Yıldırım, WBC-WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan müsabakasında 'Canelo' lakaplı Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi. Alvarez böylece, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.

İki boksör, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4'üncü raunda çıkamayınca, Alvarez müsabakanın kazananı oldu. Meksikalı boksör bu galibiyetle WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.Birçok ülkede canlı yayınlanan organizasyonda Avni Yıldırım 1 milyon doların üzerinde kazanç elde ederken, Canelo ise 35 milyon dolar kazandı.


Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Alvarez'den unvanı alamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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