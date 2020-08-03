Türk Böbrek Vakfı: "Yetişkin bir birey günde 2-2,5 litre su tüketmeli" Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yetersiz su tüketiminde idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma riskinin arttığını belirterek, yetişkin bir bireyin günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yetersiz su tüketiminde idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma riskinin arttığını belirterek, yetişkin bir bireyin günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerektiğini bildirdi.

Timur Erk, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz Beslenme Vakfı tarafından yayımlanan yetersiz su tüketimine ilişkin makaleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Makalede yer alan "Hafif şekilde ortaya çıkan sıvı kaybı bile zihinsel durumunu olumsuz etkiliyor ve yorgunluk hissini artırıyor. Etkilenen zihinsel işlevler ise sırasıyla hafıza, dikkat ve konsantrasyon olarak öne çıkıyor." içeriğini yorumlayan Erk, sadece sıcak havalarda değil, her mevsim yeterli su tüketimine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Erk, "Bu çalışmanın sonuçları özellikle ileri yaşlı kimseler için son derece kritik. Çalışmada öne çıkan, dehidrasyonun yani vücutta sıvı kaybının, bilişsel bozukluğu ve fonksiyonel yetenek değişiklikleri olanlarda daha yaygın olduğu yönünde. Su, idrar yollarının ve böbreklerin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Sıvı alımı azaldığında ise idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma riski artar ve yetersiz sıvı alımı, akut böbrek hasarının ana nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar." açıklamasında bulundu.

"Yetişkinlerin günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerekiyor"

Yetersiz su tüketimine bağlı yaşanan sıvı kaybı sonrası, düşük tansiyon, halsizlik, baş dönmesi ve düşme riskinin de söz konusu olduğunu vurgulayan Erk, sözlerine şunları ekledi:

"Yetişkin bir bireyin günde 2- 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Sıvı kaybı olasılığı, idrar söktürücüler, çeşitli müshiller ve ilaçlarla daha da artarken, idrarını tutamayan insanların sıvı alımını azaltması onları dehidrasyona daha yatkın hale getiriyor. Kabızlığın da en yaygın nedenlerinden bir olarak görülen sıvı kaybı, idrar çıkışıyla da anlaşılabiliyor. Genel bir kural olarak, idrarın rengi yararlı bir rehber olabilir, kokusuz ve soluk renkte olan idrar genellikle iyi bir sıvı alımını işaret eder, koyu ve güçlü kokulu idrar ise sıvı kaybının yaygın belirtisidir."

"Soğuk çaylara ve gazlı içeceklere dikkat edilmeli"

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, günde 2-2,5 litre su tüketimi yapmakta zorlananlara alternatif olarak suların içerisine meyve parçaları, nane, maydonoz atma gibi önerilerde bulundu.

Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir diğeri de sıvı alımına eşdeğer tutulan ve içerdiği yüksek şeker oranları ile hayli tehlikeli olan soğuk çaylar ve gazlı içecekler. Serinlemek isterken bir kutu gazlı içecekten 10 küp şeker alıyor olmak, farkında dahi olunmadan şeker tüketimini artırmış oluyor. Şeker konusunda üzerine konuşulacak ve ferahlatıcı özelliğinden dolayı yaz aylarında sık tüketilen karpuz için de aynı tehlike söz konusu. Karpuz, yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını sağlar. Ancak karpuzun aşırı tüketimi yüksek şeker içeriğinden dolayı doğru değildir."

Kaynak: AA