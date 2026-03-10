Türk Böbrek Vakfı, pet şişelerden dev böbrek maketiyle farkındalık etkinliği düzenledi

Türk Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü kapsamında Kadıköy'de, böbrek sağlığı ve su kaynaklarının korunmasına dikkati çekmek için pet şişelerden hazırlanmış 2,5 metre yüksekliğinde dev böbrek maketi sergiledi.

Bu yıl "Böbreğini Korurken Dünyayı Koru" temasının ele alındığı "Dünya Böbrek Günü" kapsamında, farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kadıköy İskele Meydanı'ndaki etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1800 pet şişe kullanılarak hazırlanan 2,5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki dev böbrek maketi sergilendi.

"72 bin kişi yaşamını diyaliz desteğiyle sürdürüyor"

Etkinlikte konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bu yıl Dünya Böbrek Günü'nü kutlarken sadece bireysel sağlığı değil, insanlığın ortak evi olan dünyayı da gündemlerine aldıklarını söyledi.

Meydanda sergilenen dev böbrek maketinin kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Erk, böbrekleri korumanın, aslında doğal kaynakları korumak olduğunu ifade etti.

İçilebilir su kaynaklarının her geçen gün azaldığını aktaran Erk, şöyle konuştu:

"Su artık sadece bir içecek değil, en değerli hazinemiz. Ülkemizde yaklaşık 72 bin kişi yaşamını diyaliz desteğiyle sürdürüyor. Bu hastalarımızın 69 bini hemodiyaliz, 3 bini periton diyaliz tedavisi alıyor. Hemodiyaliz tedavisi alan bir hastamızın, 4 saat süren tek bir hemodiyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu harcanıyor. Hemodiyaliz tedavisi alan diyaliz hastaları için bir yılda kullanılan ve atığa giden toplam su miktarı yaklaşık 2 milyon tona ulaşıyor. Hastalık kapıyı çalmadan önce, günde 2-2,5 litre su içerek bu devasa su tüketiminin önüne geçmek mümkünken, neden bekleyelim? Üstelik bu suyu pet şişelerden değil de çok kullanımlık şişelerden içersek, yılda kişi başı 1800 pet şişenin doğaya yük olmasını engelleyebiliriz."

Ebeveynlere çocukların sağlığı için uyarılar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının tüm dünyada giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu dile getiren Canpolat, Türkiye'de ise yaklaşık her 6-7 yetişkinden birinin böbrek hastalığı riski altında olduğunu kaydetti.

Böbrek sağlığının yalnızca erişkinleri ilgilendiren bir konu olmadığını ifade eden Canpolat, çocukluk döneminde böbrek sağlığını korumanın gelecekteki kronik böbrek hastalığı yükünü azaltmanın en etkili yollarından biri olduğunu vurguladı.

Ebeveynlere çocukların sağlığı için uyarılarda bulunan Canpolat, "Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme, tuz ve paketli gıdaların azaltılması, fiziksel aktivite ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak böbrek sağlığını korumada büyük önem taşır." dedi.

Bando eşliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara böbrek sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda el ilanları dağıtıldı. Su tüketimini teşvik etmek amacıyla katılımcılara çok kullanımlı su mataraları hediye edildi.