Türk Böbrek Vakfı farkındalık eğitimlerine ara vermeden devam ediyor…

31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:48

Aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı olarak gelişen hastalıklar her yıl önemli bir oranda artış gösteriyor. Türkiye'deki 3 milyondan fazlaobezite hastasının 1,8 milyonunu 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.

Bu noktadan hareket eden Türk Böbrek Vakfı, Kırklareli il Milli eğitim Müdürlüğü ile üç yıldır işbirliği protokolü imzalayarak ilk ve ortaokullar da Beslenme Alışkanlıkları ve Böbrek Sağlığı Eğitimleri vermektedir. Bu kapsamda ilimizdeki resmi kurum çalışanlarına Böbrek hastalıklarının nedenlerini oluşturan obezite , hipertansiyon ve diyabetin önlenebilmesi için "Beslenme Alışkanlıklar ve Hayat Tarzı Önerileri eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimi veren Türk Böbrek vakfı Mütevelli heyet üyesi ve Tekirdağ Diyaliz Merkezleri koordinatörü Sn. Ali Arda söz konusu eğitim çalışmalarının toplum sağlığı yararına büyük bir yatırım olduğunu vurguladı. "ülkemizde böbrek hastalıkları riskinin dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu ,dünyada ortalama her 10 kişiden birinde bu risk varken, ülkemizdeki risk oranı her 7 kişiden biri olarak görülmektedir. Bu yüksek riskin giderilmesi için çocuklarayönelik yapmış olduğumuz bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma faaliyetlerimizin yanında, siz yetişkinlere de bu eğitimleri vererek , bilinçlendirme ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sayın Ali Arda organ bağışının da önemine vurgu yaparak 28.028 kişinin sadece böbrek nakli beklediğini anlatarak , bu konuda daha duyarlı olmamızın gerekliliğini anlattı.

Böbrek hastalıklarının sağlıklı beslenme yöntemleri ile önlenebilir olduğunu belirten Sayın Ali Arda Türkiye'deki il ve ilçelerde de çeşitli organizasyonlar çerçevesinde bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz, davetler alıyoruz veya biz taleplerde bulunuyoruz diyerek bu eğitimlerimizin devamındaolumlu gelişmeleri izliyoruz. Son 4 yıl içinde tuz tüketiminde günde 3 gram azalma olduğunu belirten Ali Arda , Vakfımızın sürdürmekte olduğu kamu yararına olan hizmetlerininolumlu sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve şevk veriyor" dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara Türk Böbrek Vakfının çocuklar için hazırladığı böbrek dede kitapçıklarından dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler