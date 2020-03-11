Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk çocuk obezitesine karşı uyardı Açıklaması Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "82 milyon nüfusta 3 milyon obez varsa, bu 3 milyon obezin de 1,8 milyonu çocuk yaşındaysa ve de daha vahimi her sene bu rakam yüzde 8 artıyorsa buna mutlaka 'dur' demek lazım." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "82 milyon nüfusta 3 milyon obez varsa, bu 3 milyon obezin de 1,8 milyonu çocuk yaşındaysa ve de daha vahimi her sene bu rakam yüzde 8 artıyorsa buna mutlaka 'dur' demek lazım." dedi.

Vakıf tarafından, Zeytinburnu ÜNSPED Kapalı Spor Salonu'da "12 Mart Dünya Böbrek Günü" kapsamında "Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Oyuncu Hasan Yalnızoğlu ve Tuğba Melis Türk'ün de katıldığı etkinlikte, çocuklarda böbrek sağlığına dikkati çekmek amacıyla salonda kurulan parkurda temsili bir yarışma düzenlendi.

Yarışmada ilköğretim öğrencilerine böbrek sağlığını korumak için 8 madde halinde yapılması gerekenler anlatıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "82 milyon nüfusta 3 milyon obez varsa, bu 3 milyon obezin de 1,8 milyonu çocuk yaşındaysa ve de daha vahimi her sene bu rakam yüzde 8 artıyorsa buna mutlaka 'dur' demek lazım." uyarısında bulundu.

Türkiye'de obezite ve buna bağlı olarak böbrek sağlığının bozulmasına dikkati çeken Erk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 18 yaş altı 1,8 milyon obez var. Onların da ne yazık ki en vahimi, bu rakam yılda yüzde 8 artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığımızın aldığı karar, çocuk yaştaki obezite ile mücadele ve bu rakamı aşağı çekmek. İçinde aşırı tuz, un, şeker ve trans yağ olan mamullerden çocuklarımızı uzak tutmamız gerekiyor. Bizim esas hedef kitlemiz de 5-12 yaş grubu çocukların ebeveynleri. Özellikle anneler mutfaktalar. Anneler hata yapmamalı, çocuklarının ceplerine para verip okul kantinlerinden ya da bakkaldan zararlı ürünleri almalarını engellemeleri lazım."

Timur Erk, salondaki çocuklara aşırı şeker ve tuz içeren cipsleri tüketmeme uyarısı yaptı.

Kaynak: AA