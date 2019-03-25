- Türk birliği Katar'da görevine devam ediyor

DOHA - Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı. Bakanlık Komutanlık ile ilgili bir klibi paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet K.lığı adıyla Katar'da görevine devam etmektedir" denildi. Bakanlık ayrıca, Komutanlık ile ilgili hazırlanan bir klibi de paylaştı.

Kaynak: İHA