Türk bilim insanlarından Çinli profesörün o sözlerine tepki
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Türk bilim insanlarından Çinli profesörün o sözlerine tepki

Türk bilim adamları, Çinli Profesör Li Lanjuan'ın korona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabildiği yönünde açıklamalarına tepki gösterdi.

Türk bilim insanlarından Çinli profesörün o sözlerine tepki
26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:00

Türk bilim adamları, Çinli Profesör Li Lanjuan'ın korona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabildiği yönünde açıklamalarına tepki gösterdi. Bilim insanları bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini belirterek, açıklamanın bir iddiadan ibaret olduğunu belirtti. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral açıklamaya tepki göstererek, "Ben bu tarz açıklamalardan uzak durulmasını istiyorum. Bunlar tamamen varsayımlara dayandırılarak yapılan açıklamalardır. Virüsü göreli daha 3 ay oldu. '20 yıl yaşar' diye açıklamada bulunuyorlar. Ben artık kriz geçiriyorum. Ağzı olan konuşuyor" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'den Profesör Li Lanjuan, virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabildiğini öne sürdü. Li Lanjuan'nın bu açıklamalarına Türk bilim adamları anında sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamanın bilimsel bir dayanağı olmadığını belirten bilim adamları, halkın bu tür açıklamalardan uzak durmasını istedi. Bilim adamları dondurulmuş gıdaların daha çok çözülerek ve pişirilerek tüketildiği için herhangi bir virüs olsa bile çözülme ve pişirme anında öldüğünü belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Korona virüsle daha yeni tanıştık. Dondurulmuş bir şekilde 20 yıl sonra hayatta kalacak mı onu şu an kimse bilemez. Bir defa dondurulmuş gıda, bu işlemden önce şoklanıyor. Burada bir virüsün varlığını sürdürmesi mümkün değil. Diğer taraftan tüketmeden önce de pişirme işlemi yapılıyor. Hemen alıp yemiyoruz. Bir süre içerisinde çözülüyor, sonra da pişiriliyor. Ondan sonra tüketiyoruz" dedi.

Şoklanmış bir gıdanın içerisinde bu şekilde çözüldüğünde virüsün yaşama şansının olmadığını savunan Oğuz Özyaral, "Gıdalarla bu virüsün alındığı bilgisine sahip değiliz. Gıda sanayisine zarar vermemek ve toplumu bu şekilde alabora etmemek gerekiyor. Biraz disiplinli konuşulması lazım. Kısaca dondurmanın içerisinde virüs yaşamaz. Çünkü dondurma yapılırken kaynatılıyor. Kimse üzerine virüs püskürtmüyor. İnsanlar bütün önlemlerini alıyorlar. Bu tür açıklamalar yaparak halkı galeyana getirmenin bir anlamı yok. Geride dev gıda endüstrileri var. Burada çalışanlar bütün önlemlerini alıyor. Üretilen her şey kontrollü çıkıyor. Hangi şirket ürünün içerisinde böyle bir şey olmasını ister. Öyle bir şey oldu mu şirketler iflas eder. En korunaklı gıdalar paketli doğru üretilmiş olan bu tarz ürünlerdir. Bu endüstri çok önemlidir. Türk gıda endüstri bu işi çok dikkatli, yüksek standartlı iyi yapıyor" açıklamasında bulundu.

"BEN ARTIK KRİZ GEÇİRİYORUM"

Halkın gıdalardan uzak durmamasını isteyen Özyaral, "Halkımız uzak durmasın. Halkımız kafasında soru işareti oluşursa buzluğa atmadan önce kısaca muslukta yıkasın öyle atsın. Virüs uçmuyor, virüs gezmiyor. Bunlar halkın kafasını karıştırıyorlar. Ben bu tür açıklamalardan uzak durulmasını istiyorum. Bunlar tamamen varsayımlara dayandırılarak yapılan açıklamalardır. Virüsü daha göreli 3 ay oldu. '20 yıl yaşar' diye açıklamada bulunuyorlar. Ben artık kriz geçiriyorum. Ağzı olan konuşuyor. Bilimsel konuşulması gerekir. Bir kere Türk halkı temizliği çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklemediğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral ise, "Bizim bu konuda önderimiz Dünya Sağlık Örgütü'dür. Bu 20 yıl süreli bir iddia aşamasında bulunuyor. Bunun ispatlanması lazım. Bilim adamlarının bunu desteklemesi gerekir. Eksi 20 derece bulunan ürünlerin pişirilerek tüketilmesi sebebiyle hiçbir riski yok. Dolayısıyla derin dondurucular virüs bulaştırmaz. Burada olan ürünler soğuk tüketilmeyen ürünler. Isındığı zaman virüs olsa bile ölür. Virüs daha çok burun, ağız ve göz yoluyla bulaşıyor. Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü ve bilim adamlarının açıklamalarına göre gıdalar üzerinden virüs bulaşmıyor. Temizlik kurallarına uymazsak virüs bulaşır. Bilinen markaları tercih etmek gerekir. Köprü ve merdiven altı ürünlerden kaçınılmalıdır" dedi.

Alınan ürünlerin gıda tüzüğüne uygun olarak üretilmesi gerektiğini belirten Göral, "Bunları rahatlıkla tüketelim. Pazarda satılan gıdalardan bulaşabilir. Biz bunları yıkamalıyız. Yıkandıktan sonra virüsün bulaşmayacağı yönünde görüşler var. Her zaman temizliğe dikkat etmeliyiz. En önemli unsur budur. Maske, mesafe ve temizlik en çok dikkat etmemiz gereken kurallardır. Bu virüs henüz 7-8 aydır var. 20 yıl önce bu virüs olsa ve şu anda dondurulmuş gıdadan çıksaydı bu görüşe inanırdık. Bir de bunu tek bir kişi iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü bunu desteklemedi. Bunun ispatlanması gerekir. Paniğe gerek yok. Gıda tüketmeye devam edelim."

(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İHA

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