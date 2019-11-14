Türk bilim insanları organ nakli eğitimi için Etiyopya'da

14.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:54

ADDIS "Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Etiyopya'da bulunan Türk heyeti, organ naklinde teknik kapasite, bilgi aktarımı, eğitim programları, hukuki düzenleme ve tecrübe paylaşımının sağlanabilmesi amacıyla meslektaşlarına eğitim verdi.



Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen proje kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Yoğun Bakım ve Organ Bağışı eğitim programı düzenlendi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım, etkinlik öncesi bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim programları hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakliyle ilgili uluslararası alanda kabul gören eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Bu eğitimlerde yurt dışında görev yapan sağlık personelinin yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Uluslararası Organ Nakli Ağı projesi çerçevesinde bugüne kadar 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerde, cerrahlar, organ nakli dahili branş uzmanları, organ nakli koordinatörleri, yoğun bakım hekim ve hemşireleri bulundu." diye konuştu.

"Etiyopya'da ölüden organ nakli yapılmıyor"

"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Etiyopya'da bulunan Türk bilim insanları, düzenlenen sempozyumda meslektaşlarına, "Yoğun bakımdaki kritik hastanın bakımı", "Yoğun bakım hastasında beslenme", "Yapay Solunum Desteği", "Sepsis (Kan zehirlenmesi)", "Kök Hücre Nakli", "Organ bağışı", "Karaciğer-böbrek Nakli" gibi başlıklarda sunum yaptı.

Sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, Etiyopya'da hayata geçirilebilecek düzenlemeler ve uygulamalar tartışıldı.

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Deniz Heppekcan, sunumunda kadavradan (ölüden) organ bağışının önemine dikkati çekti.

Organ bağışının artırılabilmesi için ölüden yapılan bağışların çok önemli olduğuna işaret eden Heppekcan, "Etiyopya'da ölüden organ nakli yapılmıyor. Halbuki her ülkenin kendi organ ihtiyacını karşılayabilmesi için ölüden organ bağışı ve naklinin artırılması tek çözüm." değerlendirmesinde bulundu.

Meslektaşlarına, bu konuda duyarlı olmaları ve kadavradan organ bağışının hayata geçirilebilmesi için aktif rol almaları çağrısında bulunan Heppekcan, oluşturulması zorunlu yasal düzenleme ve sağlık altyapısının nasıl olması gerektiğinden bahsetti.

Heppekcan, sunumunda ayrıca sağlık sisteminde kadavradan organ bağışı programının nasıl yapılması gerektiğini aktardı.

Deneyimlerini aktardılar

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran da kritik hastalarda solunum, böbrek destekleri, hastaların beslenme planına ilişkin bilgi verdi.

Nakil hastalarında yoğun bakım hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Demirkıran, yoğun bakım uzmanlarının bu nedenle büyük önem taşıdığını bildirdi.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Süha Bozbay ise halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak isimlendirilen sepsisin ölümcül ve yaygın bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, ağır sepsis hastalarının tedavi edildiği kliniklerin yoğun bakım merkezleri olduğunu vurguladı.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Erdem Yalçınkaya ise kadavradan organ bağışı temininde beyin ölümü bildiriminin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Beyin ölümü gerçekleşen hastaların büyük bir bölümü yoğun bakım kliniklerinde yatan grup içinde yer almaktadır. Bu nedenle yoğun bakım hekimleri, beyin ölümü bildirimlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Kadavradan organ bağışının artırılabilmesi için de yoğun bakım hekimlerinin çok daha aktif olması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Özen de HIV'in önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekerek, "HIV tedavisinde kemik iliği nakli gelecekte kür sağlayabilecek tek tedavi yöntemi olarak öne çıkmakta. Şu ana kadar tüm dünyada üç kişi kemik iliği nakli ile HIV'den tamamen kurtuldu. Bu konuda gelecek yıllarda olabilecek gelişmelerden Etiyopya halkının da yararlanması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Genel Cerrahi Uzmanı Tevfik Kıvılcım Uprak ise sunumunda karaciğer nakli cerrahisinde teknik ve ekip tecrübesinin çok önemli olduğuna değindi.

Cerrahi başarının artırılabilmesi için bilim insanlarının dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve uygulanabilirliğini sağlamasını gerektiğini ifade eden Uprak, transplantasyon başarısında alana ilişkin diğer uzmanlık dallarıyla birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA