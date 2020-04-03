Türk Bilim İnsanları, Koronavirüs'ü 15 Saniyede Yok Edebilen Cihaz Geliştirdi
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Maltepe Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji

Türk Bilim İnsanları, Koronavirüs'ü 15 Saniyede Yok Edebilen Cihaz Geliştirdi

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof.

03.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:50
Türk Bilim İnsanları, Koronavirüs'ü 15 Saniyede Yok Edebilen Cihaz Geliştirdi

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, yeni tip koronavirüs'ü kısa sürede yok edebilen üç ayrı cihaz geliştirdi. Prof. Dr. Sıddıki, öncelikli amaçlarının sağlık çalışanlarını maruz kaldıkları yüksek virüs yükünden kurtarmak olduğunu fakat sonraki aşamalarda, yoğun bakım servislerinde, karantina odalarında ve hastane girişlerinde de kullanılabilecek benzer cihazlar üretebileceklerini açıkladı.

Ultraviyole Işınlarından Yararlanılıyor

Prof. Dr. Sıddıki, "Temel prensipleri yaklaşık yüz yıldan beridir bilinen ultraviyole ışınlarının, mikrop, virüs, bakteri, mantar ve parazit üzerindeki öldürücü etkisini kullandık. Güneşten gelen ışığın içinde görebildiğimiz renklerin ötesinde, daha yüksek enerjili olan ultraviyole ışınımlar da bulunuyor. Bu ışınımın büyük bir bölümü atmosferimiz tarafından emilerek etkisiz hale geliyor ve yeryüzüne ulaşamıyor. Dolayısıyla yeryüzünde bulunan birçok canlı, buna virüsler de dahil, bu ışınıma karşı korunaksız olarak evrimleşiyor. Bu mikroplar doğrudan ultraviyole ışınımına maruz bırakıldığında ise özelliklerine göre süre bakımından farklılık göstermekle beraber, etkisiz hale geliyor" şeklinde konuştu.

Üç Farklı Cihaz Geliştirildi

Prof. Dr. Sıddıki, el cihazı hakkında şunları söyledi: Bu cihaz, sağlık çalışanının kıyafetine yakın mesafeden (10-15 cm) yaklaşık 1-2 dakika uygulanması durumunda ortalama virüs yükünü yüzde 90 oranında azaltıyor. HIV virüsü için 15 cm ve 75 saniye, uçuk virüsü olarak da bilinen Herpes için üç saniye yeterli. Koronavirüs HIV'den daha küçük olduğu için süre, 75 saniyeden az hesaplandı. Bu cihazı günlük hayatta da kullanmak mümkün.

Dezenfeksiyon kapısı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, "Bu cihaz, yoğun bakımla karantina servislerinin girişlerine yerleştirilmek üzere tasarlandı. AVM girişlerinde bulunan X-Ray cihazları gibi çalışıyor ancak X-ışınları yerine UV ışınımları kullanılıyor. Herpes virüsünü 15 saniyede, HIV için ise 6 dakikada ortadan kaldırıyor. Koronavirüs için hesaplanan süre 15 saniyeden az. İnsanlar gibi eşyalar, cihazlar ve aletler de içinden geçebilir" dedi.

Prof. Dr. Sıddıki dezenfeksiyon kabini için şu ifadeleri kullandı: Bu prototip ise sadece hasta yatakları, solunum cihazları, kıyafetler, gözlükler, siperlikler gibi virüs bulaşmış büyük nesnelerin dezenfekte edilmesi için tasarlandı.

"UV Işınlarına da Doğrudan Maruz Kalmamak Şart"

Prof. Dr. Sıddıki, "Unutulmamalıdır ki, insan hücreleri de mikroplar gibi zarar görür. UV ışınlarının en zararlı etkilerinden biri de göz retinasıdır. Bu nedenle UV ışınlarına da doğrudan maruz kalmamak şart. Bu cihazları kullanmak bu nedenle; özel donanım ve bilgi birikimini gerektiriyor" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Afif Sıddıki, projenin desteklenmesi için TÜBİTAK'a ve İstanbul Kalkınma Ajansı'na başvuru hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Tamindir

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