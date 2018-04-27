Türk Bilim İnsanları Budama Artığı Parçalama Makinesi Geliştirdi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye'nin ilk budama artıklarını yerinde parçalayıp, toprak yüzeyine bırakan "Rençper" adı verilen yerli "Kendiyürür bir budama artığı parçalama makinesi" geliştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye'nin ilk budama artıklarını yerinde parçalayıp, toprak yüzeyine bırakan "Rençper" adı verilen yerli "Kendiyürür bir budama artığı parçalama makinesi" geliştirildi.
Kaynak: Dunya.com