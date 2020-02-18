Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını belirterek, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek.
18.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını belirterek, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com