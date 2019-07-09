Türk Bilim İnsanı, Yüz Tanıma Sistemi ile Tüm Dünyaya Hizmet Veriyor

Geçtiğimiz yıl Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde devlet başkanlarının dublörlerinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yüz tanıma sistemi kullanıldı. Bu sistem daha sonra BM'nin sırın güvenliği çalışmalarında da yardımcı oldu. Sistemi geliştiren firma olan Ayonix ise Türk bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural tarafından kurulmuştu.

Vural, Türkiye'de üniversiteyi bitirdi, ardından da cebinde 350 dolar ile lisansüstü eğitim almak için Japonya'nın yolunu tuttu. Uzakdoğu ülkesinin ilk yüz tanıma şirketi Ayonix'i kuran Vural, 12 yıldır bu teknolojiyi geliştirip dünyaya satıyor.

Vural'ın müşterileri arasında Bahamalar, Meksika, Banama, Arjantin, Paraguay, Singapur, Tayvan gibi ülkeler yer alıyor. Ayrıca FBI da bazı noktalarda aktif olarak bu sistemi kullanıyor. Çeşitli kurumlar ve firmalar da güvenlik için Ayonix'in geliştirdiği sistemden destek alıyor.

Ürünlerinin hem G20 Liderler Zirvesi'nde, hem de BM sınır güvenliği çalışmalarında kulllanıldığını belirten Vural, gelecekte yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Vural, "Şu anda en son yaptığımız ürünler içerisinde 'embedded' yani akıllı kameraların üretimi var. Bu sistemle şehirde aranan bir suçluyu kamera, yüzünden tespit edip bilgisini verebiliyor. Kamera, insanların gülümsemesini, kaygısını anlayabiliyor. On binlerce kamerayı tek bir bilgisayara bağlayıp Ankara'nın bütün nüfusunu gerçek zamanda tanıyabilirsiniz. Şu anda ürün prototipi bitti. Japon telefon operatör devi Softbank başta olmak üzere dünyanın bazı ülkelerince güvenlik amacıyla test kullanımları başladı." diyerek yeni teknolojileri de sistemlerine entegre edeceklerini belirtti. Vural bu sistemin kamu güvenliğinde, AVM ve marketlerde alışveriş yapan insanların harcama eğilimlerini ve devamlı müşterileri tespit etmekte kullanıldığını belirtti.

Doç. Dr. Vural, yaptıklarının Türkiye'yi de temsil ettiğini söyledi. Henüz Türkiye ile ortak bir çalışma yapmadığını belirten bilim insanı, özellikle göçmenler ve sınır güvenliği konusunda Türkiye ile işbirliği yapmayı istediğini belirtti.

Gençlere de tavsiyeler veren Vural, "Teknolojik çalışmalara ilgi duyan, sürekli kendisini aşmayı düşünen gençler benimle temas kurabilir. Mutlaka bana ulaşsınlar. Yeter ki istekli olsunlar, ben onların önünü açarım. Sadece Japonya olarak değil, aktif çalıştığım başka ülkeler için de genç yeteneklere hayatlarının fırsatını vermek isterim." ifadesini kullandı.