Türk Bilim Adamlarının Yosundan Ürettiği Biodizel Benzine Bağımlılığı Bitirecek

Ankara Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda yosundan biyoenerji üretildi. Türk bilim adamlarının buluşu benzinin yerini alacak.

TÜRK BİLİM ADAMLARINDAN BENZİNİN YERİNİ ALACAK BULUŞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde master yapan Mert Özcan, ''Şu anda laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz testler doğrultusunda yaptığımız biyodizel, yüzde 99.6'lık bir seviyeye ulaşarak tamamen biyodizele dönme noktasında üstün bir başarı sergilemiştir'' dedi.

Fosil kaynaklı yakıtların yakın gelecekte tükenecek olmaları ve bu yakıtların neden oldukları çevresel sorunlar alternatif enerji kaynaklarına olan ilginin artmasına neden oluyor. Bu bağlamda biyoetanol, biyodizel ve biyohidrojen gibi fosil yakıtlara alternatif yenilenebilir ve enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi günümüzde önem arz ediyor.

''BİYODİZEL FOSİL YAKITLARIN EN BÜYÜK ALTERNATİFİ''

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan olan biyodizelin günümüzde kullanılan fosil kaynaklı dizel yakıtlara en büyük alternatif olduğunu söyleyen Ankara üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde master yapan Mert Özcan, ''Şu anda yosun ülkemizde çok önemsenen bir şey değil. Çoğu zaman kenara atıyoruz, belki üstüne basıp geçiyoruz ama biz bu yosundan biyoenerji elde etmeye çalışıyoruz ve bunu gerçekleştirdik.

''DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İSTİYORUZ''

Bu noktada yosunun, yani mikro algimizin birçok noktada yan ürünü de var. Bu yan ürünlerden gıda, kozmetik, ilaç ve enerji sektörlerinde birçok yaptığımız çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda ülkemizin enerji sektörü bakımından dışa bağımlılığını biraz olsun azaltmak gayesindeyiz. Bu noktada çalışmalar yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların başladığı tarihe ilişkin bilgi veren Özcan, ''Bu çalışmalar yaklaşık 4,5-5 yıllık çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan şeyler. Şu anda revaçta olan bir proje değil, fakat Amerika ve İsrail başta olmak üzere bu programı 2012 senesinden bu yana sürdürmekteler. Biz de bu projeyi hayata geçirmek ve şu andaki mevcut enerjimizi biraz olsun artırmak noktasında böyle bir çalışma yapıyoruz'' şeklinde konuştu.