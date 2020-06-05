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Türk bilim adamlarının geliştirdiği "Türk Işın Tedavisi", Kovid-19'a umut oldu

Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "Türk Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışma başvurusunu onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi.

Türk bilim adamlarının geliştirdiği
05.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:57

Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "Türk Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışma başvurusunu onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi. Kovid-19'u da içeren birçok viral hastalığı tedavi edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

RD Global INVAMED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Işın Tedavi Yöntemi", ilk olarak Türk bilim adamları tarafından "TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi", kısaca "TurkishBeam" adı altında kurulup geliştirildi.

Yöntem, Türkiye'den paradigmaları değiştirecek global hamle olarak nitelendiriliyor.

Tedavi yöntemi, Türkiye kökenli dünya çapında öncü tıbbi cihaz firması RD Global INVAMED'in 3 yıllık araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkarken, öncelikle virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkinlik çalışmalarıyla başlayan süreç toksikolojik analizler, hayvan çalışmaları ve insan hücre kültürü çalışmalarının tamamlanmasıyla hastalar üzerindeki klinik çalışma aşamasına kadar ilerledi.

Dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde Kovid-19 virüsü için özel bir çalışmanın yürütüldüğü tüm süreçleri takiben 4 Mayıs 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'a yakalanan hastalar üzerinde uygulanması için klinik araştırma onayını alarak çalışmalara başlandı.

2017 yılından beri bu tedavi yöntemiyle enfeksiyona neden olan patojenler ve mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yürüten RD Global INVAMED, Kasım 2019'dan itibaren bu çalışmalarını yoğun bir şekilde Kovid-19 üzerinde odaklanarak sürdürmeye devam etti.

Çalışmaların dünya tıp otoritelerine duyurulması sonrasında, dünyada çığır açacak ve paradigmaları değiştirebilecek önemde olduğu vurgulanan bu teknolojinin denenmesi ve iş birliği çalışmalarının yürütülmesi için çalışma, ABD'nin köklü tıp merkezlerinden Cleveland Kliniği ve New York Üniversitesi tarafından resmi olarak davet edildi.

Açıklamada, "Türk Işın Tedavi Yöntemi"nin, mikroorganizmalar, mantarlar, bakteriler ve virüsler gibi organizmaların tamamıyla yok edilmesini sağlayan ve bu süreçte insanların hücre ve DNA'larına herhangi bir şekilde zarar vermeyen bir tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Dünyada ilk defa insan vücudu içerisinde kullanılabilen bu yöntemi, Türk bilim adamları RD GLOBAL/ INVAMED bünyesinde geliştirdi ve dünya tıp otoritelerine duyurdu.

Söz konusu teknoloji, günümüzde gelişmiş birçok ülke tarafından Kovid-19 tedavisinde ulaşılmaya çalışılan teknolojik bir hedef olarak görülürken, Nisan ayında uluslararası patent başvurusu PCT/TR2020/050338 numarası ile yapılarak tedavi yöntemin klinik araştırma süreçleri resmi olarak başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen Türk bilim adamları tarafından geliştirilen ve tüm dünya için çok büyük öneme sahip olan bu teknolojinin, tüm bilimsel çalışma süreçleri tamamlanarak, Sağlık Bakanlığı'na klinik çalışma başvurusu yapıldı ve başvurumuz 4 Mayıs 2020'de onaylandı.

Onayın ardından, hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik araştırma sürecine geçildi. Kovid-19'u da içeren birçok viral hastalığı tedavi edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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