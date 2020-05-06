Türk Bilim adamı Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer, korona aşısı ABD'de insanlar...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Bilim adamı Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer, korona aşısı ABD'de insanlar...

Türk Bilim adamı Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer, korona aşısı ABD'de insanlar...
06.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:50

Almanya'da Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer ilaç şirketi, korona virüse karşı aşıyı ABD'de insanlar üzerinde denemeye başladı.

Almanya'da Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer ilaç şirketi, korona virüse karşı aşıyı ABD'de insanlar üzerinde denemeye başladı.

Korona virüs pandemisi mücadelesinde aşı geliştirme çabaları ABD ve Alman ilaç firmalarının ortaklığıyla devam ediyor. Almanya'da Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'su olduğu ilaç firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer bugün ABD'de aşı denemelerine başladıklarını duyurdu. Aşı programının BNT 162 olarak adlandırıldığı ve vücudun bağışıklık tepkisini tetikleyen bir protein üretmesine yardımcı olan MRNA ve mesajcı RNA yaklaşımı olarak adlandırılan 4 deneme aşısı grubu olduğu belirtildi. Pfeizer ve BioNtech tarafından yapılan ifadelerde, sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve aşının bu yılın sonuna kadar milyonlarca dozda hazır olmasının beklendiği kaydedildi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, korona virüs pandemisi için geliştirilen aşı hakkında klinik öncesi verilerin iyi sonuçlar verdiğini ifade ederek, "Düşük dozda (hayvanlarla) bile bazı aşı tepkileri görüyoruz ve bu farklı hayvan modellerindeki aşı tepkilerinin insanlarda da olumlu aşı tepkisine dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

BioNtech CEO'su Uğur Şahin, aşı çalışmaları için hızlı hareket edileceğine inandığını söyledi. "Bir pandemi durumunda aşıların faydaları çok daha büyüktür" ifadelerini kullanan Şahin, "Muhtemelen bu denemeye bin kadar insanı kaydedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü 100'den fazla korona virüs aşı denemeleri olduğunu sadece 8 tanesinin klinik denemelerden geçtiğini belirtti. Birincisi, Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yönetilen deneysel bir deneme aşıları. İngiltere'de Oxford Üniversitesindeki araştırmacılar da kendi aşı adayları ile klinik araştırma yapmaya devam ediyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hüseyin İnan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Türkan Şoray
Spor Neymar Caner Erkin Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türk Bilim adamı Şahin'in CEO'su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer, korona aşısı ABD'de insanlar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:51:45. #1.14#
title