TÜRK BAYRAKLI TEKNELER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI (Havadan görüntülerle)
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TÜRK BAYRAKLI TEKNELER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI (Havadan görüntülerle)

Harun UYANIK / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerken Türk bayraklı teknelerden kendisini selamlayan milli sporculara el salladı.

TÜRK BAYRAKLI TEKNELER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI (Havadan görüntülerle)
29.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:53

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerken Türk bayraklı teknelerden kendisini selamlayan milli sporculara el salladı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Huber Köşkü'nün sahil kenarında bulunan avlusunda teknelere el salladı. 30 yelkenliyle 30 sporcu Sarıyer Sahil Güvenlik noktasından hareket etti. Tekneler saat 11.30'da Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nün önünden geçti. Teknelerin geçişi sırasında Türk bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Yelkenlilere sahil güvenlik botları, deniz polisi ve balıkçı tekneleri de eşlik etti. Sahil yolundan geçen araçlar da korna çalarak geçişe eşlik etti. Erdoğan'da torunu ile tekneleri el sallayarak selamladı. Erdoğın'ın torunun asker selamı verdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Teknelerde Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bayrakları ve Fatih Sultan Mehmet'in posterleri asıldı. Erdoğan selamlamasının sonunda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Hastane açılışına gideceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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