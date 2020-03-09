Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı
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Kartalkaya, İdlib

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı Bolu'da kayakseverler kar üzerinde şehitleri andı Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı.

09.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:04
Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

Bolu'da kayakseverler kar üzerinde şehitleri andı

BOLU - Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya'da bulunan bir otelin öncülüğünde İdlib şehitlerini anmak için organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında kayak pistinde bir araya gelen Türk bayraklı yaklaşık 500 tatilci, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartın arkasında kayak yaptı. Tatilcilerin büyük destek verdiği şehitleri anma etkinliği, drone ile görüntülendi.

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Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

Kaynak: İHA

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Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

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