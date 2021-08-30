Türk Bayrakları ve meşalelerle Zafer Bayramını kutladılar

Türk Bayrakları ve meşalelerle Zafer Bayramını kutladılar Türk Bayrakları ile donatılan tekneler meşalelerle limana geldi 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından "Saygı Gezisi" düzenlendi.

Türk Bayrakları ve meşalelerle Zafer Bayramını kutladılar

Türk Bayrakları ile donatılan tekneler meşalelerle limana geldi

ZONGULDAK - 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından "Saygı Gezisi" düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Kozlu Limanından Zonguldak Limanına yaklaşık 46 teknenin katıldığı "Saygı Gezisi" düzenlendi. Kooperatife bağlı tekneler Kozlu limanından denize açılarak Türk bayrakları ve meşalelerle Zonguldak Limanı'na gelerek kutlama yaptı. Uzunmehmet Cami önünde tekneleri fark eden vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Kutlama anında orada olan vatandaşlar "Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Çok beğendim. Allah nice zaferler görmeyi nasip etsin. Buraya ailecek geldik. Kutlamaya denk geldik çok beğendik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir