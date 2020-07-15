Türk bayrağıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti
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Türk bayrağıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Türkiye'nin çeşitli noktalarında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor.

15.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:48

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Türkiye'nin çeşitli noktalarında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden birisini de Saffet Gümüş tek başına düzenledi. İstanbul Valiliğinden aldığı izinle elinde dev Türk bayrağıyla Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan yürüyüşe geçen Gümüş, polis kontrolünde 15 Temmuz Şehitler anıtında sonlandıracak.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz anılırken demokrasi vurgusu en güçlü şekilde yapılıyor. O etkinliklerden birisine de Saffet Gümüş isimli vatandaş 15 Temmuz'un ilk dakikalarında imza attı. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyüşe geçen Gümüş, 15 Temmuz Şehitler Anıtına polis gözetiminde yürüyor. Gümüş, "Yürüyüşüm gece 12.00'de Esenyurt'ta başladı; bundan dört yıl önce mabedimize saldırdılar, bayrağımıza saldırdılar. İçimize hain girmiş, bunlar Türk milletinin gücünü bunlar hesap edemedi. Allah o hainlerin aklını başından aldı. Türk milleti yiğittir, cesurdur. 15 yaşında ölüme giden Türk halkını unuttular; 251 şehidimiz var. Ruhumuz Çanakkele ruhu, Türkiye güçlü bir millet, güçlü bir millet, kimse bölmeyi düşünmesin. Yürüyüşüm 15 Temmuz Şehitler anıtında son bulacak." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Türk bayrağıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti

Kaynak: İHA

Manşet

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