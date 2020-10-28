Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma
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Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma

28.10.2020 01:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma
Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma

Kaynak: Anadolu Ajansı

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